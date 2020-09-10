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Washington Post'tan çarpıcı Prens bin Selman iddiası! Batılı liderlere kılıf sunuyor

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf sunma" olarak tanımladı. Gazetenin yayın kurulu, Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğunu, ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığını ifade etti.

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Amerikan gazetesi Washington Post gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan Başsavcılığının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararının Batılı liderlere bir kılıf sunma olduğunu bildirdi.

"Hapiste oldukları bile meçhul"

Yayın kurulu, Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğunu, ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığını ifade etti.

Gazetenin yayın kurulu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan'ın verdiği son kararı değerlendirdiği, bir yazı yayımladı. Gazete, Kaşıkçı kararının bir kılıf sunma amacı taşıdığını, demokrat liderlerin bunu kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazetenin yayımladığı yazıda, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreci şeffaf yürütmediği ve açıklanan cezanın cinayetin karşılığı olmadığı bildirildi.

Riyad'da mahkemede alındığı belirtilen kararın şeffaflıktan uzak olduğu ifade edilen yazıda, ceza verilen kişilerin kimlikleri ve hangi suçtan ceza aldıklarının açıklanmadığı belirtildi.

Yazıda, Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen 15 kişilik ekibin organizatörleri oldukları Suudi bir savcı tarafından belirlenen istihbarat başkan yardımcısı Ahmed al-Asiri ile Muhammed bin Selman'ın yardımcısı Suud el-Kahtani'nin ise aklanmış olduğu, ceza aldıkları söylenen şahısların gerçekten cezaevine girdiklerinin bile kesin olmadığı vurgulandı.

"Trump çoktan tarafını seçti"
Gazetede yayımlanan yazıda, Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın ana amacının, dünya liderlerine bir kılıf sunma olduğu belirtilen yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın çoktan Veliaht Prens'in tarafını seçtiği ifade edildi.

"Kabul etmeyin" çağrısı

Kasım ayında gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi öncesi Avrupalı liderlere bu kararı tanımama çağrısında bulunan gazetenin yayın kurulu, ABD'de Demokratların da bu kararı reddetmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Başsavcılık, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ini 20'şer, birini 10, diğer 2'sini ise 7'şer sene hapis cezasına çarptırmıştı.

Maktulün yakınlarının kendi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu açıklamada ayrıca vurgulanmıştı.

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