Süleyman Soylu: Teröristlerin teker teker hesabını tutar hale geldik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Terörde bugün PKK’nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bizim ülkemiz açısından 21. yüzyıl, aynı zamanda, 2002’den itibaren kronikleşmiş sorunlarımızın üstüne gittiğimiz, güçlü bir liderlik ve stratejik bir akılla teker teker çözdüğümüz, problemlerin kronik olma karakterlerini bitirdiğimiz, en azından tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz bir yüzyıl oldu.

''Teker teker hesabını tutar hale geldik''

Terörde bugün PKK’nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz.

2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakaları

Eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini Lüksemburg’la birlikte tutturabilen dünyada sadece iki ülkeden birisi olabilmişse, işte bunun altında 21. yüzyıl başından ortaya koyduğumuz, tarif etmeye çalıştığım anlayışımız yatmaktadır.

''Politika Belgesi'nden çok ciddi bir verim aldık''

İşin trafik politikası tarafında ise 2017 yılında yayınladığımız 'trafik güvenliği uygulama Politika belgesi'nden çok ciddi bir verim aldık. 2016-2020 arasında personel sayısına emniyet birimlerimizde 5 bin 934 yeni personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise 2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayımız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma trafik birimlerimizde ise 2016’da hiç motosiklet yokken yine yaptığımız alımlarla, bugün bu sayı 350’dir.

''2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk''

2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS ve KGYS kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz.

''400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik''

46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli değil. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. Ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen tırları trafik eğitim tırlarına dönüştürdük. Mobil trafik eğitim tırı projemizle şu ana kadar 400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik.''