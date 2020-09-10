Trabzonspor sağ kanada 2 aday birden buldu

Trabzonspor, William Pottker için kulübü İnternacional'e teklif götürdü. Öte yandan bordo-mavili ekip, sağ kanat için Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu.

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Trabzonspor'un hücum hattı için gündeme aldığı isim William Pottker… Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen Pottker'in bordo-mavililere sıcak baktığı ifade edildi.

Karadeniz ekibi sağ kanada bir alternatif de Türkiye'den buldu. İsmi daha önce de gündeme gelen ancak yüksek bonservis nedeniyle vazgeçilen Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak tekrar gündeme alındı. 20 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu ve cevap bekleniyor.

Costa, Trabzonspor defterini kapattı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Manuel da Costa'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. 34 yaşındaki Portekizli stopere herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.