Su tulumbası hırsızlarına ilginç not Manisa'da hayırsever isyan etti: Tekrar gelirsen...

"Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz"

Hırsızlık mağduru adam şöyle devam etti: Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız."