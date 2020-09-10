Su tulumbası hırsızlarına ilginç not Manisa'da hayırsever isyan etti: Tekrar gelirsen...
MANİSA'da İslam Yaşar, su tulumbası 20 defa çalınınca hırsıza not bıraktı. 'Azıcık vicdanı varsa çalmaz' diyen Yaşar, nota telefon numarasını bile ekledi.
Kırkağaç'ın Kayadibi Mahallesi orta yol mevkiine hayırsever İslam Yaşar’ın vatandaşların su içmesi için su kuyusunun üzerine yaptırdığı tulumbalar, her defasında hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık olaylarından bıkan Yaşar, çareyi not bırakmakta buldu.
"Tekrar gelirsen beni ara"
Su tulumbasının yanına diktiği levhaya, 'Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma' şeklinde yazı yazıp, numarasını bıraktı.
Bugüne kadar 20 su tulumbasının çalındığını belirten İslam Yaşar, "Tulumbamızı inşa ettik, yol kenarından gelip geçenler kullansın, hayvanlar su içsin diye. Bıktık çalınmasından. Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin, bizden alsın. Yeter ki çalmasın." dedi.
"Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz"
Hırsızlık mağduru adam şöyle devam etti: Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız."