Aydın'da ilginç görüntü! Mezar taşına yazdığı şey herkesi şaşkına çevirdi

Esnaf olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz: Dede mesleği olan mermerciliği babası Ramazan Demirci ile sürdürmekte olduğunu ifade eden Halil İbrahim Demirci, “Nazilli’nin ilk mermercilerinden olan dede mesleğimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 8 aydır süren virüs yayılımı son günlerde hızlıca arttı. Bizler uyarıları dikkate almadığımız sürece hem sevdiklerimize hem de tüm insanlığa zarar vereceğiz. Biz esnaf olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında mezar ve mezar taşı örneği göstererek acı gerçeği hatırlatmaya çalıştık. Lütfen maske takalım. Evde kalalım. Sosyal mesafeye, verilen talimatlara uyalım. Biz esnaf olarak kazanmasak da olur. Hayat değerli. Sizler hayatınızı kaybetmeyin. Bu acı gerçeği mezar taşına yazdığım yazı ile Korona virüse karşı önleminizi almanızı istiyorum. Hayat değerli. Lütfen herkesin hayatına sahip çıkalım. Evde kal Nazilli, evde kal Türkiye” dedi.