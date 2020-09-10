Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Haber Global TV ekranlarında Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in İmam-hatip camiasına yönelik sözleri damga vurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olan köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunduğu belirtildi.

''Asılsız itham ve iftiralarda bulunmuştur''

Mütercimler'in söz konusu programda "Sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" diyerek atılı suçu gerçekleştirdiği vurgulandı. Dilekçede şunlar kaydedildi: "Şüphelinin imam hatip liseleri mezunları hakkındaki ötekileştiren, asla kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile toplum, imam hatip lisesi mezunu olan vatandaşlarımıza ve Başkanlığımız personeline karşı kin ve düşmanlık duymaya tahrik edilerek, halkımız nazarında Başkanlığımız ve Başkanlığımız personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır. Şüpheli, imam hatip lisesi mezunları hakkındaki önyargılı, toptancı, problemli bakış açısını tamamen nefret ve kin hezeyanlarıyla beraber serd etmiş, ülkemizdeki milyonlarca imam hatip lisesi mezununu haksız ve hadsiz olarak 'cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız' olarak yaftalayarak sağduyulu hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği asılsız itham ve iftiralarda bulunmuştur.

''İftirada bulunulmuştur''

Başkanlığımız din hizmetlerinin her kademesinde bir imam hatip lisesi mezunu olarak vatandaşlarımıza İslam dininin itikat, ibadet, ahlak esaslarının mündemiç olduğu merhamet, şefkat, doğruluk, erdem gibi hasletleri yaşatmaya ve anlatmaya çalışan personelimize insanlık tarihinin şahit olduğu hiçbir zaman ve mekan diliminde kabul görmemiş 'cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız' gibi mülevves ifadeleri reva gören bir zihniyet tarafından kin ve nefretin bastırılamadığı bir aymazlıkla akılları dumura uğratacak mesabede iftirada bulunulmuştur."



"Hakaret" ve "iftira"

Suç duyurusu dilekçesinde Mütercimler hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.

''Sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız"

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" demişti.

Sosyal medyadan tepki yağmıştı

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.