Eda Ece en beğendiklerini anlattı hayranlarını kırmadı FOX TV Yasak Elma oyuncusu
FOX TV Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarından gelen soruları cevapladı.
Son zamanlarda magazin gündeminde uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrılmasıyla konuşulan Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece, dizisinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesiyle sosyal medyada daha da aktif olmaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde FOX TV ekranlarında yeniden başlayan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarının sorularına cevap verdi.
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Yasak Elma ile ekrana dönen Eda Ece, ''En beğendiğiniz erkek yıldız kim?'' sorusuna, cevap olarak şu isimleri saydı:
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''Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim.''
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