Eda Ece en beğendiklerini anlattı hayranlarını kırmadı FOX TV Yasak Elma oyuncusu

Son zamanlarda magazin gündeminde uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrılmasıyla konuşulan Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece, dizisinin yeni sezonuyla ekranlara dönmesiyle sosyal medyada daha da aktif olmaya başladı.