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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan muhtarlara destek çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirlerine uyumun denetlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün yapılacak denetim öncesinde İstanbul mahalle muhtarlarına SMS göndererek, denetim için destek çağrısında bulundu.

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"Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosuyla yapılacak denetimlerde başarı için işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin önemini vurgulayan Vali Yerlikaya,İstanbul'da görev yapan muhtarların gösterecekleri katkı ve destekleri için teşekkür etti.

962 Mahalle Muhtarına hitaben Vali Yerlikaya SMS Mesajında; "Kıymetli Muhtarım, Milletçe COVİD19 salgınıyla mücadele ediyor ve hayatı daha kontrollü yaşıyoruz.

Mücadelemizin başarısı için hepimiz tam bir işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmek zorundayız. İstanbul'da yapacağımız "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimlerinde sizin katkı ve desteğiniz çok önemli. Göstereceğiniz gayret için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da bugün yapılacak denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile yeme­ içme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, düğünnikâh salonları, berber/kuaför vb. internet kafeler, otogar, taksi ve duraklar, park/piknik ve lunapark gibi yaşam alanlarını kapsayacak… Denetimler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sağlık, güvenlik, zabıta, meslek odaları, mahalle muhtarları ve ilgili kurumların personeliyle oluşturulan denetim ekipleri tarafından yapılacak

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