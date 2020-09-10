Atiye 2. sezon ne zaman saat kaçta başlıyor? 2. sezon kaç bölüm?

Netflix'in yerli dizisi Atiye bugün 2. sezonu ile başlıyor. İlk sezonu ile en çok izlenen dizi olan Atiye'nin 2. sezonu da olaylı geçecek. Atiye dizisi Göbekli Tepe ve İstanbul'da çekiliyor. Peki Atiye 2. sezon ne zaman saat kaçta başlıyor, 2. sezon oyuncuları kimler?

Abone ol

Netflix'in orjinal içeriği Atiye dizisi 2. sezonu ile bugün başlıyor. 1. sezonu ile en çok izlenen dizi olan Atiye'nin 2. sezonu bugün yani 10 Eylül'de gösterime girecek. Dizinin başrol oyuncusu Atiye'yi oynayan Beren Saat'in isteği üzerine dizi perşembe günü yayına girecek. Beren Saat'in tutan birçok dizisi perşembe günü ekrana gelmişti, bu nedenle Beren Saat perşembe günü dizinin yayınlanmasını Netflix Türkiye'den rica etti. Peki Atiye 2. sezon kaç bölüm, dizi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler?

Netflix'in en çok izlenen Türk yapımı dizisi olan Atiye'nin 2. sezonu için artık geri sayım başladı, Netflix Atiye'nin 2. sezon duyurusunu yaptı ve tarihi açıkladı. Ressam Atiye ile Göbeklitepe'de araştırmalar yapan arkeolog Erkan'ın yollarının kesişmesini anlatan mistik dizinin 2. sezonu 10 Eylül'de başlayacak. Peki Atiye 2. sezon konusu ne, kaç bölüm sürecek ve Atiye 2. sezon oyuncuları kim olacak?

Netflix Türkiye, Atiye 2. sezonunun 10 Eylül'te platform üzerinden yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı ise açıklanmadı.

Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı

Atiye nereden ve nasıl izlenir: Atiye (The Gift), Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

Atiye oyuncuları kimler:

Atiye oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer alıyor.

Atiye dizisi konusu: OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

Netflix ücretleri ne kadar 2020

Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te ücretlendirmeler şöyle;

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17.99 TL.

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık 29.99 TL.

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise 41.99 TL.

Atiye konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.