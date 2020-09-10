Çığlıklarına koştular! Komşu kızına cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

Mide bulandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Tunceli'den geldi. 17 yaşındaki kıza cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işleyen 70 yaşındaki şüpheliye 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Tunceli'de şüpheli A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye anne ve babası yokken cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çığlıklar üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile genç kız kurtarılırken, A.Ç. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.



Olayın ardından istismar iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede sanık hakkında çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görüldüğünden 3 yıl 4 ay, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda ise 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Daha ağır ceza için başvuracaklar

Alınan kararla ilgili Tunceli Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvuracağını bildirdi.