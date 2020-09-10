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Aydın'da başını taşla ezerek öldürdü 40 metre sürükledi! Katil komşunun cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da gürültü yaptığı için komşusunu uyaran ancak iddiasına göre komşusunun 'aşağılar nitelikte' cevap vermesi üzerine kanlı cinayeti işleyen Mehmet Peker (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen sene 21 Temmuz sabahı, Köşk ilçesi Koçak Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler kanlar içinde yatan 4 çocuk babası 42 yaşındaki elektrikçi Mehmet Biçer'i görünce polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrikçinin çok sayıda bıçak darbesi ile yaralandıktan sonra başı taşla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise Biçer'in başka yerde öldürüldüğü, cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek dere kenarına getirildiği tespit edildi.

Kanlı kıyafetler katile götürdü

Mehmet Biçer'in evine 400 metre mesafede bulunan poşette de kanlı kıyafetler bulundu. Polis, kanlı kıyafetlerin Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker, İzmir'de yakalanarak, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bu zoruma gittiği için...: Suçunu itiraf eden ve ifadesinde, "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak beni aşağıladı. Bu zoruma gittiği için kendisini öldürdüm" diyen Peker, tutuklandı.

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor hazırlanan Mehmet Peker, 6'ncı duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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