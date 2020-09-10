Fatih'te insanlığı öldüren olay vicdansızlar 2 aylık bebeği çöpün yanına bıraktı

"Maması bile duruyordu yanında"

Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.