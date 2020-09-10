Fatih'te insanlığı öldüren olay vicdansızlar 2 aylık bebeği çöpün yanına bıraktı
İSTANBUL Fatih'te çöp kutusunun yanında poşet içine konulmuş 2 aylık bebek eşyalarıyla birlikte bulundu...
Olay saat 11.00 sıralarında Demirtaş mahallesi, Hayriye Hanım Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi buraya gitti. Poşet içerisindeki bebeği gören kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 aylık olduğu belirlenen bebeği ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.
Soruşturma sürüyor
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı.
"Maması bile duruyordu yanında"
Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.