BIST 1.101
DOLAR 7,49
EURO 8,87
ALTIN 469,13
HABER /  SPOR
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını, yarın yeni futbolcularına imza attıracaklarını açıkladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpte sorunlu 13 dosyayı kapatan ancak iki dosyada takılan Başkan Fatih Mert ve yönetimi, transferin önündeki en büyük engel olan Thomas Heurtaux ve Alessio Cerci'nin alacaklarını ödedi.

Bu oyunculardan Heurtaux'ya 2 milyon 400 bin Euro, Cerci'ye de 1 milyon 70 bin Euro ödeme yapıldığı öğrenildi. İki futbolcunun FIFA'dan gelecek evrakının beklendiği belirtildi.

Başkan Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci'nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

İmzalar yarın atılacak
Yasağın kaldırılmasıyla rahatlayan Başkent temsilcisi, yarın saat 10.00'da Beştepe Tesisleri'nde yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Reuters'e konuşan Türk yetkili: Karadeniz'de keşfedilen gaz miktarı artabilir yakında açıklayacağız
Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak
Covid-19'a yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumu
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş uyarılar neredeyse iki katına çıktı
Bomba tahmin: Altın fiyatları gelecek yıl 2.300 dolara ulaşacak
ÖNCEKİ HABERLER
Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonları yarından itibaren kapanıyor
İran döviz kurlarında tarih rekor
Kanadalı yargıç başörtülü kadından 5 yıl sonra özür diledi
Aydın'da başını taşla ezerek öldürdü 40 metre sürükledi! Katil komşunun cezası belli oldu
Netflix üyelik ücreti 2020 paketler aylık kaç para?
Tuğçe Kandemir kimdir kaç yaşında aslen nereli?
Yorumlar