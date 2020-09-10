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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan 1984-2018 paylaşımı

İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1984 ve 2018 yıllarına ait iki fotoğrafını yan yana koyarak Twitter hesabından paylaştı.

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Sosyal medya platformu Twitter’da kişilerin eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak başlatılan yeni bir akıma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1984 ve 2018 yılında çekindiği fotoğrafları yan yana koyarak paylaştı.

Takipçiler, Bakan Çavuşoğlu’nun fotoğraflarını beğeni ve retweet yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar Çavuşoğlu’na sağlık temennisinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı:

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