Kahrammaraş'ta kahvede okey oynayanlara korona baskını! 63 bin lira...

KAHRAMANMARAŞ'ta, yasak olmasına rağmen kahvehanede okey oynarken yakalanan 20 kişiye polis tarafından sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 63 bin lira idari para cezası yazıldı.

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, dün gece 3 ayrı mahallede 'Huzurlu Sokaklar' ismini verdiği denetim yaptı. Çok sayıda polisin katılımıyla Osmangazi, Fatih ve Serintepe Mahalleleri’nde yapılan uygulamada metruk binalar, park ve bahçeler, oyun salonları, internet kafeler ve umuma açık yerlerde denetim yapan ekipler, bin 153 kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Denetimler sırasında Serintepe Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynandığı tespit edildi. Yasak olmasına rağmen kahvehanede bulunan 20 kişinin okey oynadığı ve sosyal mesafeye uymadığı belirlendi. Polisler, kahvede bulunanlara kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 63 bin lira para cezası uyguladı.

‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında maske takmayan 17 kişiye 900'er liradan 13 bin 500 lira ceza uygulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Denetimlerde kurallara aykırı davranan 33 sürücüye işlem yapan polisler, 7 aracı da trafikten men etti.