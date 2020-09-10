Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in yerine Joelinton

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç’in yerine golcü arayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Brezilyalı yıldız Joelinton oldu.

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İngiliz basını Premier Lig takımlarından Newcastle United’ın formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu ifade ederken Ada’daki ilk sezonundan bekleneni veremeyen oyuncunun da Türkiye’de oynamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

38 maçta tek gol

Geçtiğimiz sezon 44 milyon avro karşılığında Hoffenheim’dan Newcastle’a transfer olan Joelinton ligdeki 38 maçın tamamında forma giyerken sadece bir golde kaldı.

Kafa toplarına hakim

1,90’lık boyu ve kafa toplarındaki hâkimiyetiyle dikkat çeken Joelinton’un Muriç’in yokluğunu giderebileceğini düşünen sarı-lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği öğrenildi.