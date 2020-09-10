BIST 1.104
DOLAR 7,45
EURO 8,87
ALTIN 469,04
HABER /  EKONOMİ
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

Kamu Personeli Danışma Kurulu tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacağını bildirdi.

Abone ol

Kamu Personeli Danışma Kurulu tarihinde ilk kez gündemli olarak  toplanacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantının gündeminin “COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” olarak belirlendiğini ifade etti.

Bakan Selçuk toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Macron'dan Avrupa'ya çağrı: Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız
Reuters'e konuşan Türk yetkili: Karadeniz'de keşfedilen gaz miktarı artabilir yakında açıklayacağız
Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak
Covid-19'a yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumu
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş uyarılar neredeyse iki katına çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye 2. sezon Netflix ne zaman başlıyor perşembe totemi tuttu
Kahramanmaraş'ta okey oynayanlara koronavirüs baskını
Kahrammaraş'ta kahvede okey oynayanlara korona baskını! 63 bin lira...
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nde 13 Doğu ilinde seçim anketi ilginç sonuçlar
YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı
Halil Kumova çocukları kaç tane oğlu Doğan'ın annesi kimdir?
Yorumlar