Hakan Bayrakçı kim kaç yaşında eşi ve ailesi kimdir?

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın hayatı merak konusu oldu. 60 yaşındaki Hakan Bayrakçı İstanbul'da doğdu ve aslen Erzurumludur. Birçok siyasi partiye ve birçok lidere basın danışmanlığını yapan Hakan Bayrakçının bir oğlu var. Peki Hakan Bayrakçı evli mi, eşi var mı?

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Dikkat çeken yorumları ve çarpıcı analizleri ile adından söz ettiren SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın hayatı merak konusu oldu. Aslen Erzurumlu olan Hakan Bayrakçı İstanbul'da doğru ve birçok önemli siyasi lidere danışmanlık yaptı. Peki Hakan Bayrakçı kimdir, aslen nereli, yaşı kaç ve evli mi?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da Mesut ve Seniha Bayrakçı çiftinin oğlu olarak doğmuştur.

Baba tarafı Erzurum, anne tarafı İstanbulludur. Sırmahan Başbuğoğlu ve Mehmet Bayrakçı adlarında kardeşleri vardır. Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde orta ve lise öğrenimini gördü. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

1988 yılında SONAR araştırma şirketini kurdu. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi önemli liderlerin profesyonel olarak danışmanlığını yaptı. Bundan başka, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak benzer danışmanlık hizmeti verdi. TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sunan Hakan Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak da katıldı.

Hakan Bayrakçı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Hakan Bayrakçı'nın Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu vardır. İstanbul'da yaşayan Hakan Bayrakçı muhtelif dernek ve vakıflarda da yöneticilik yapmaktadır

Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul'da yaşamaktadır.