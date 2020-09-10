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Son dakika Bülent Arınç koronavirüse yakalandı bizzat kendisi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu. Arınç, eşinin testinin de pozitif çıktığını açıkladı...

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Siyaset dünyasından da koronavirüs yakalananların sayısı hızla artıyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Arınç, son dakika sosyal medya hesabından konuya ilgili şu açıklamayı yaptı;

Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz.

Bülent Arınç'ın 2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

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