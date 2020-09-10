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Patlamadan bir ay sonra Beyrut Limanı'nda yangın çıktı

Beyrut limanında Ağustos ayında yaklaşık 175 kişinin öldüğü ve 6 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yangın çıktı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay yaşanan patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Bir petrol ve lastik deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Lübnan Kızılhaç yetkilileri yangından sonra bölgede başka bir patlama riskinin olmadığını duyurdu. Kızılhaç ayrıca yangından dolayı yaralanan kimsenin de olmadığını aktardı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan yangının devam ettiği anlaşılıyor. Lübnan medyasında ise yangını söndürme çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.

Geçen ay depolarda tutulan amonyum nitrat sebebiyle meydana gelen patlamada en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.

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