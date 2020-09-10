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Bursa’da 10 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şahsın aracında ve evinde 10 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.K. (27) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, dün U.K.’nin kaldığı eve baskın düzenledi.

U.K.’nin evinde ve arabasında yapılan aramada 10 kilo metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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