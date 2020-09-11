Yakışıklı oyuncu FOX TV Sen Çal Kapımı dizisine katıldı dengeler değişecek

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i buluşturan, yayımlandığı ilk günden beri dillerden düşmeyen dizi Sen Çal Kapımı FOX TV ekranlarında birçok dizinin günü değişmesine rağmen aynı şekilde devam ediyor. Kanalın reytinglerde yüzünü güldüren dizisi ise ekibe katılan yakışıklı oyuncuyla adından daha söz ettirecek gibi duruyor.