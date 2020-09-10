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Kocaeli'de eşine ait kayıp telefon yanında bal satan adamdan çıkınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bal satan şahıs, hemen yanında üzüm satan vatandaşı pompalı tüfekle öldürdü. 2 satıcının arasındaki kavga nedeninin 'kayıp telefon' olduğu ortaya çıktı. Ölen vatandaşın eşine ait kaybolan cep telefonunun, cinayet zanlısının aracından çıktığı için şahısların kavgaya tutuştuğu öğrenildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu’nun (49) eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, üzüm satmak için otoparka geldi.

Aynı otoparkta aracı ile bal satan B.Ö.’nün (48) yanına gelen Mutlu, burada cep telefonunu aramaya devam etti. Cep telefonu B.Ö.’nün aracında çıkınca şahıslar arasında tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında yeniden  kavga çıktı.

Pompalı tüfekle ateş açtığı adamı öldürdü

Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan B.Ö., Mutlu’ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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