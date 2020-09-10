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Çankırı'da 1 milyon lira ceza kesildi! Kimse ders almadı

ÇANKIRA’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 1 milyon 86 bin 401 lira ceza uygulandı.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsle mücadele devam ediyor. Çankırı’da da salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığının korunması için çeşitli tedbirler uygulandı.

Bu kapsamda kentte Çankırı Valiliği koordinesinde sık sık denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen bin 94 kişi ve kuruluşa toplamda 1 milyon 86 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

1 milyon 86 bin 401 TL idari para cezası
Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Takip Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan bin 94 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır” denildi.

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