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İstanbul'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

İSTANBUL Pendik D-100 Karayolu Kadıköy yönünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası kamyonette sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 34 AS 1888 plakalı kamyonetin içerisinde sıkışan Serdar Dumanlı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Dumanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasından ardından trafik akışı normale döndü.

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