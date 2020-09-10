BIST 1.104
DOLAR 7,44
EURO 8,86
ALTIN 470,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

Evlilik vaadiyle dolandırılanlar pandemide katlandı! Utanıp şikayet edemiyorlar...

Demirören Haber Ajansı

Evlilik sitelerinden dolandırılma olaylarının her geçen gün arttığını belirten uzmanlar uyardı. Geçtiğimiz günlerde de bir mühendis aynı şekilde dolandırıcı bir kadın tarafından 334 bin TL dolandırılmıştı. Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu 'Bunlar bildiklerimiz, bir de utanıp şikayet edemeyenler var' şeklinde konuştu.

Abone ol

Evlilik vaadiyle, sosyal medya üzerinden de yapılan dolandırıcılıkların pandemi döneminde artış gösterdiği bildirildi. Aydın Ağaoğlu, “Geçen yıl ayda 10 şikayet geliyorsa, bu yıl ayda 25-30 civarında şikayet geliyor. Bunlar bildiklerimiz, bir de utanıp şikayet edemeyenler var" dedi.

Dolandırıcıların inandırıcı olabilmek için her yolu denediğini belirten Bilişim ve Ceza Avukatı İlker Atamer de , “Sosyal medya ve evlilik siteleri üzerinden öncelikle sahte profiller yaratıp kurbanları ile tanışıyorlar. Birtakım bilgiler verip güven sağladıktan sonra telefon üzerinden hatta görüntülü görüşme aşamasına geçebiliyorlar. Sonrasında hiç acele etmeden, tiyatro oyunlar kullanıp, mağduru inandırıyorlar. Sahte bir pasaport görüntüsü gönderebiliyorlar. Onun dışında kendi görüntüsünü çekip paylaşabiliyor. Bu durumda mağdur da 'Nasıl olsa bana pasaportunu gönderdi, kendisini de gösterdi' diye düşünüp karşı tarafla aralarında bir gönül ilişkisi olduğuna inanıyor" diye konuştu.

"Hukuki açıdan mümkün: Bu tür suçlarda tabii sahte olmayan önemli bir husus var. O da para transferinin alıcısı. O sahte olamaz. Çünkü banka üzerinden değil alternatif bir ödeme sistemi üzerinden de gönderilmiş olsa o alıcının parayı çekebilmesi için kimlik göstermek zorunda. Alıcının ülke ismi doğru. Mağdurların bu şekilde dolandırıcılara ulaşması hukuki açıdan mümkün. Bu tür mağdurlara tavsiyem ‘Bu kişi nasıl olsa yurt dışında. Ben hiçbir şey yapamam’ diye düşünmesinler. Yurt dışında olsa bile yakalanmasını sağladığımız, Türkiye’de yargılatıp ceza almasını sağladığımız örnekler var" dedi.

"En büyük sorun kendini ifade edememesi, çünkü utanç duyuyorlar"

Aydın Ağaoğlu da  bu tür dolandırıcılıkların herkesin başına gelebileceğini belirterek, “Bu tür mağduriyetlerde en büyük sorun mağdurun kendini ifade edememesi. Çünkü utanç duyuyorlar. Evlilik sitesi, arkadaşlık sitesi gibi ilanlara aldanan pek çok erkek maalesef bunların kurbanı oluyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu noktada en büyük görev bize düşüyor. Biz tüketiciler bu tür ilanları gördüğümüzde ‘Ben bu tuzağa düşmem’ deyip arkamızı dönüp gitmeyeceğiz. Bilinçli bir yurttaş olarak derhal BTK’ya, Ticaret Bakanlığına, Reklam Kuruluna bu yanıltıcı ilanların yasaklanması için şikâyette bulunalım. Başkaları da bu tuzağa düşmesinler" ifadelerini kullandı.

"Birkaç tanesi güvenli olsa bile..."

Sosyal medya arkadaşlığının günümüzde hızla yayıldığını söyleyen vatandaşlardan Mert Aydoğan, “Şahsen sosyal medyadan tanışmak mantıklı olabilir ama böyle sitelerin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum yani. Çünkü karşı taraftaki insanın kim olduğunu bilmek, onu tanımak çok önemli. Piyasada çok fazla site var. Birkaç tanesi güvenli olsa bile hepsine güvenmek mümkün değil" dedi.

Bir başka vatandaştan 'Dikkat etmek gerekiyor' uyarısı

Arkadaşlık sitelerini hiç kullanmadığını belirten Türker Yenici de , “Güvenli bulmuyorum bu siteleri. Ben de hiç kullanmadım. Dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Genelde günümüzdeki gençler fotoğraf paylaşımı yapıyorlar daha çok. Başkalarının fotoğraflarını paylaşıp sahte hesap açanlar var. Dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hazal Demir de: Bu siteleri hiç kullanmadım. Güvenli de bulmuyorum açıkçası. Ama kullanan arkadaşlarım oldu. Hatta bu yöntemle evlenip yuva kurup çocuğu olan arkadaşlarım da var. Ama bence bunlar istisna. O yüzden ben pek olumlu bulmuyorum. Ben kullanmadım. Kullanmayı da düşünmedim açıkçası" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Mühendisin kabusa dönen 'ikinci bahar' hayali: Bu da bitsin geliyorum...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Evli sevgilisi intihar eden Nihal Candan canlı yayında itiraflarıyla olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
100 kadar kaymakam FETÖ'den açığa alındı iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un küstah sözlerine sert yanıt
Son dakika Bülent Arınç koronavirüse yakalandı bizzat kendisi duyurdu
Grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? Uzman isim ikisini ayırt etmenin yolunu açıkladı
Macron'dan Avrupa'ya çağrı: Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız
Reuters'e konuşan Türk yetkili: Karadeniz'de keşfedilen gaz miktarı artabilir yakında açıklayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da şaşırtan görüntü! İşte böyle taşıdılar
Erzurum'da karantinada olması gereken kişi çay ocağında yakalandı
Aşure günü bitti mi 2020 aşure günü kaç gün sürer?
Muğla'da evladına unutulamayacak bir acı yaşattı
Antalya Valiliği koronavirüse karşı yeni tedbiri açıkladı! İzin şartı getirildi
AÖF sonuçları açıklandı mı AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı
Yorumlar