Evli sevgilisi intihar eden Nihal Candan canlı yayında itiraflarıyla olay oldu

Zor günler yaşadığını belirten Candan, "Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.