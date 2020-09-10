Nihal Candan canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! 'Tehdit ediliyorum'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi yüksek bir binanın terasından düşen ve hastanede yaşam mücadelesi veren Nihal Candan eleştiri oklarının hedefi oldu. Sevgilisi Hakan Boy'un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı yasak ilişki söylemleriyle gündeme geldi.

Yarışma programlarıyla tanınan Nihal Candan evli ve çocuklu eski sevgilisinin balkondan düşmesi ve yoğun bakıma alınması sonrası yaşadıklarını Söylemezsem Olmaz programında anlattı. İki gündür Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nihal Candan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.