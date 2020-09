100 kadar kaymakam FETÖ'den açığa alındı iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden uzaklaştırılan kaymakamlar ile ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”nde konuştu. "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır" diyen Soylu, bu kişilerin FETÖ ile ilişkilendirilme iddialarını da yalanladı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bir süredir gündemde tutmaya çalıştıkları saçma iddialarına dayanak yapmaya çalıştılar. Hem eksik ve yanlış bilgiyle hem de maksatlı olarak yapılan bu yorumların tamamı yalandır. Yapılan bu işlemin de buna delil olacak hiçbir tarafı yoktur.

- Olayın aslı şudur devletin istihbarat birimlerinin FETÖ'ye yönelik olarak uzun süredir devam eden büfe, ankesör, operasyonel hat gibi, mahrem imam gibi istihbari gibi yargıya intikal etmiş çalışmaları ve idari soruşturmaları var. Veya yargıya intikal edecek çalışmalar var.

- Biz de dosyasına bakar soruşturmanın selameti ve idari sürecin gereği önce bu kişileri açığa alırız. Sonra mahkeme bir karar verir. Bu arada da müfettişlerimiz tarafından da idari soruşturmalar tarafımızdan da yürütülür.

FETÖ ile ilişkilendirilme iddiaları tamamen yalan

- FETÖ ile ilişkilendirilme iddiaları tamamen yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır.

- Bu hadiseyi saçma sapan iddialara delil yapıp, çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır.

- Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de herhangi bir eksiklik görmemişseniz, yerine iade edersiniz.

- Ama sonra kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almayacayacak mıyız? Bundan yaklaşık 1.5 ay önce 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve aldık.

Kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım

- Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa o haindir.

- Bu dinamik bir süreçtir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım.

Anlamak istemiyorlar çünkü gözlerini hırs bürümüş

- Biz gereğini yapıyoruz, titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor.

- Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi.

- Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar, birisi emniyet birisi de yargıdır. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar.

Emniyetten 30 bin 580 kişi ihraç edildi

- Saldırının temel sebebi de esasen burada aramak lazım. Ve size bu noktada kurum içinden de bir bilgiyi paylaşmak isterim.

- Hala açıkta bulunanların sayısı 2 bin 945. Aynı şekilde bugün, emniyet teşkilatımızın o gün toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bunun içerisinde sivilleri de vardı. Bugüne kadar emniyetten FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580.

- İçişleri Bakanlığına geldiğim gün şöyle bir rakam vardı elimde, 21 bin 500 civarında emniyet müdürü var, 14 bini ihraç. Yani 3'te 2'si ihraç.

'Cumhuriyet gazetesinde yazan o berduşa sesleniyorum'...

- Bu rakamları niçin verdim? Bugün Cumhuriyet gazetesinde yazan; bana bazen kızıyorlar bunu muhatap alma diye. Yalanı muhatap almazsanız hata edersiniz. Diyor ki, İçişleri Bakanlığı'nın orada bir berduş; yüzde 3,5 ancak şey yapıldı... O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli.

- Sizler bugün önemli bir emaneti artık tam anlamıyla devralıyorsunuz. Sizlerden beklentimiz, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmanızdır. Açık söyleyeyim, bunu makam odalarınızda gerçekleştiremezsiniz. Oraya tıkılıp kalırsanız iyi kaymakam olamazsınız.

- Asıl şimdi milletin size uygulayacağı eğitim programı başlıyor. Onu da milletin ayağına giderek yapacaksınız.

- Çocuğun başını okşamayan, onunla kendi dilinden konuşmayan, onunla dertlenmeyen, onun değerlerinden anlamayan, yaşlının elini öpmeyen gördüğü eksikliği millet için 'şunu değiştirin' demeyen bu ülkede yöneticilik yapamaz. Yapar; has bel kader yapar.

- Size bir sırrımı vereyim. Geleceği planlarsanız bugünü kaybedersiniz. Türkiye sizden de bizden de büyüktür."

Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı.

Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar. Kurumsal asabiyete gerek yok.



Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız.



Duyarlılığından dolayı Bakanlığımıza teşekkürler.