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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada İstanbul’da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu ve 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden toplam 526 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, İstanbul’da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu açıkladı. Ayrıca 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya açıklamasında, “Ortalama filyasyon süremizi 16’dan 15 saate düşürdük. Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı” ifadelerini kullandı.

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