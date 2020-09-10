Kastamonu valisinden virüsle ilgili acı itiraf! İyiye gitmiyoruz

Kastamonu Valisi Avni Çakır, maskesini takmayan ya da usulüne uygun takmayan vatandaşlara sitemde bulundu.

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Kastamonu Valisi Avni Çakır, maskesini takmayan ya da usulüne uygun takmayan vatandaşlara sitemde bulunarak, “Şehrin göbeğinde pervasız bir şekilde dolaşan insanlarımız maskeyi sadece yanında bulunduruyor” dedi. Vali Çakır, ayrıca vak'a sayılarında hızla artan iller arasında yer aldıklarını ve Kastamonu’nun iyiye gitmediğini ifade ederek, 134 evde yaptıkları denetimlerde 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığını gördüklerini kaydetti.



Beraberindeki heyet ile birlikte işletmeleri denetleyip alınan önlemleri inceleyen Vali Çakır, Covid-19 vak'alarında Eylül ayı itibariyle daha iyi noktada olmayı hedeflediklerini fakat daha da kötüye gittiklerini belirterek, “Maalesef Temmuz ayı itibarı ile yoğunluğun vermiş olduğu sıkıntılar artarak devam etmekte. Maalesef Ağustos ayında Temmuz ayından daha kötü bir noktadayız. Eylül ayının ilk haftasıyla da sayılarımız hiç iç açıcı değil. Bununla alakalı Pazartesi günü yapmış olduğumuz toplantıda tabir-i caizse bir “şoklama tedbiri” başlatmayı öngördük. Bu kapsamda çalışmaya başladık” dedi.







“Vak'a sayıları hızla artan iller arasındayız”

Vak'a sayısı hızla artan iller arasında yer aldıklarını söyleyen Vali Çakır, “Dün sayın bakanımızla birlikte 81 ilin valilerinin de katılımıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Burada son dönemdeki vak'a artışlarının seyriyle ilgili alınması gereken ilave tedbirler ve İl İl’de illerin karnesi görüşüldü. Ne yazık ki bizde bu aşamada vak'a sayıları hızla artan iller arasındayız. En kötüler arasında değiliz ancak bu noktada frene basamazsak maalesef ilerleyen süreçte daha sıkıntılı durumlara düşebiliriz” diye konuştu.



“Hastanelerde hasta kapasitesi doluluğunda eşikteyiz”

“Şu an hastanelerde hasta kapasitesi doluluğunda eşikteyiz” diyen Vali Çakır, “Bu haftadan itibaren Tosya, İnebolu ve Taşköprü Devlet Hastanelerimizde de Covid-19 servisleri açtık. Çünkü merkez hastanesinin artık bu artışı tek başına kaldırması zorlaşacaktır. Üstelik bu vak'aların ilçelerden buraya taşınması, tedaviden sonra tekrara gönderilmesi de ilave zorluklardır. Bunun için 3 yeni nokta daha açarak vatandaşımızın bu konudaki sıkıntısını da giderdik” ifadelerini kullandı.







“Kastamonu iyiye gitmiyor”

Kastamonu’nun iyiye gitmediğine dikkat çeken Vali Çakır, “Sonuç olarak Kastamonu iyiye gitmiyor. Şunu da itiraf edeyim: Bu konuda vatandaşımızdan yeterli desteği görmüyoruz. Elbette vatandaşlarımızın da bizden beklentileri olabilir ama sizlerin de sokakta şahit oldukları var. Herkesin başına bir zabıta yahut polis dikemeyiz. Her iş yerinin başına bir yönetici koyacak halimiz yok. Bu hastalığı ancak herkesin el ele vermesiyle yenebiliriz. Bu yüzden vatandaşımızın ve esnafımızın hassasiyetini bekliyoruz” dedi.



“Herkes gönüllü kendisince sokağa çıkma yasağı ilan etsin”

Ekip sayısını yapmış oldukları planlama ile 3 katına çıkarttıklarını vurgulayan Vali Çakır, şöyle devam etti: “Bu hafta pazarları kaymakamlar bizzat, merkezde de vali yardımcılarımız gözlemleyecek. Çünkü şu an düğünler nispeten kontrol altına alında ama Pazar yerleri ile ilgili hala ciddi sıkıntılarımız var. Eğer burada da vatandaştan gerekli özeni ve dikkati göremezsek özellikle ilçelerden başlayarak belirli pazarları kapatma tedbirini uygulayabiliriz. Dediğim gibi sokağa çıkma yasağı henüz söz konusu değil fakat ben buradan vatandaşlarımızın gönüllü olarak şu iki hafta için sokağa çıkmama kampanyası başlatmalarını istiyorum. Çok acil işimiz yoksa evimizde kalalım”