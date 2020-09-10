BIST 1.104
DOLAR 7,44
EURO 8,86
ALTIN 469,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

AÖF yaz okulu sonuçları açıklanıyor TC ilse AÖF sınav sonucu sorgulama

AÖF yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül'de başladı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında. AÖF sonuçlarının en geç birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçlarına nerede bakılır, nasıl öğrenilir?

Abone ol

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu sınavları online olarak yapıldı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sonuçlarına kilitlendi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sonuçları nereden sorgulanacak?

AÖF yaz okulu sonuçları nereden öğrenilecek: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl olur, adımlar: Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
100 kadar kaymakam FETÖ'den açığa alındı iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un küstah sözlerine sert yanıt
Son dakika Bülent Arınç koronavirüse yakalandı bizzat kendisi duyurdu
Grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? Uzman isim ikisini ayırt etmenin yolunu açıkladı
Macron'dan Avrupa'ya çağrı: Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız
Reuters'e konuşan Türk yetkili: Karadeniz'de keşfedilen gaz miktarı artabilir yakında açıklayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu valisinden virüsle ilgili acı itiraf! İyiye gitmiyoruz
Evlilik vaadiyle dolandırılanlar pandemide katlandı! Utanıp şikayet edemiyorlar...
Ordu'da şaşırtan görüntü! İşte böyle taşıdılar
Erzurum'da karantinada olması gereken kişi çay ocağında yakalandı
Aşure günü bitti mi 2020 aşure günü kaç gün sürer?
AÖF sonuçları açıklandı mı AÖF yaz okulu sonuç sorgulama ekranı
Yorumlar