BIST 1.104
DOLAR 7,44
EURO 8,86
ALTIN 470,65
HABER /  POLİTİKA
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs önerisini ti'ye altı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini belirterek, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın" dedi. Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu üyeliğine atanmasını önerdi.

Abone ol

Koronavirüsle mücadelede hükümetin politikalarını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündemde. 

Salgına karşı alınan önlemleri yetersiz ve yanlış bulan Kılıçdaroğlu, stratejiyle koronavirüsün engellenebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan sözlerinin yer aldığı videoyu kendi Twitter sayfazında paylaşan Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu dalgaya aldı. 

Gökçek, "Teklifimdir, acilen sayın Kılıçdaroğlu'nu bilim kuruluna atasınlar. Bir ayda corona'nın anasını ağlatır" dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da günde 7.5 litre kola içen gencin yevmiyesi de olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
100 kadar kaymakam FETÖ'den açığa alındı iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un küstah sözlerine sert yanıt
Son dakika Bülent Arınç koronavirüse yakalandı bizzat kendisi duyurdu
Grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? Uzman isim ikisini ayırt etmenin yolunu açıkladı
Macron'dan Avrupa'ya çağrı: Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız
Reuters'e konuşan Türk yetkili: Karadeniz'de keşfedilen gaz miktarı artabilir yakında açıklayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF yaz okulu sonuçları açıklanıyor TC ilse AÖF sınav sonucu sorgulama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Kastamonu valisinden virüsle ilgili acı itiraf! İyiye gitmiyoruz
Evlilik vaadiyle dolandırılanlar pandemide katlandı! Utanıp şikayet edemiyorlar...
Ordu'da şaşırtan görüntü! İşte böyle taşıdılar
Kahrammaraş'ta kahvede okey oynayanlara korona baskını! 63 bin lira...
Yorumlar 3 yorum