Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs önerisini ti'ye altı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini belirterek, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın" dedi. Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu üyeliğine atanmasını önerdi.Abone ol
Koronavirüsle mücadelede hükümetin politikalarını sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündemde.
Salgına karşı alınan önlemleri yetersiz ve yanlış bulan Kılıçdaroğlu, stratejiyle koronavirüsün engellenebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun tartışılan sözlerinin yer aldığı videoyu kendi Twitter sayfazında paylaşan Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu dalgaya aldı.
Gökçek, "Teklifimdir, acilen sayın Kılıçdaroğlu'nu bilim kuruluna atasınlar. Bir ayda corona'nın anasını ağlatır" dedi.
TEKLİFİMDİR...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 10, 2020
ACİLEN SN KILIÇDAROĞLU’NU
BİLİM KURULUNA ATASINLAR.
BİR AYDA CORONA’NIN ANASINI AĞLATIR...
İŞTE İSPATI⤵️
TEKLİFİME
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TWEET ALEMİ? pic.twitter.com/SxGW0kzy5V