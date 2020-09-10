Atiye'deki Ozan kimdir Metin Akdülger yaşı kaç kimdir?

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Atiye 2. sezonu ile de fırtınalar estirecek. Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle dizinin Ozan'ı Metin Akdülger... Peki Metin Akdülger kimdir, aslen nereli, yaşı kaç ve hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Atiye 2. sezonu ile bugün yani 10 Eylül'de Netflix'te başlıyor. 8 bölümlük ilk sezonu ile fırtınalar estiren Atiye dizisi sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizilerden biri oldu. Dizide Ozan karakterine hayat veren Metin Akdülger'in hayat verdiği karakter ise araştırılan isimlerden biri oldu. Peki Atiye'nin Ozan'ı kimdir, Metin Akdülger kaç yaşında?

Metin Akdülger kimdir: Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimi almıştır. 2012’de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım atmıştır.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almaktadır. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)

2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)

2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)