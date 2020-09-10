Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs nedeniyle karantinaya uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirileceğini belirtti.

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Aksaray'da koronavirüs tedbiri kapsamında alınan tedbirlere uyan 19 iş yerine 'Covid-19 Güvenli Alan' sertifikası verildi. Sertifika törenine katılan Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle karantinaya uymayanların yurtlara yerleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

''İçişleri Bakanlığımız bize bir genelge gönderdi. Bu genelge üzerinden kurumları denetliyoruz. Bu denetleme sonucunda 3 kez bütün kurallara tam anlamıyla riayet eden kuruluşlara 'Covid-19 Güvenli Alan' sertifikası veriyoruz. Bugün bunun sonucunda 19 işletmemize bunu verdik. Bunun sonucunu ilk kez Aksaray'da biz yapmış olduk. Geçen hafta Aksaray ilk kez bir uygulamaya ev sahipliği yaptık. Pozitif hastalar sürelerini tamamlamadan evden çıkıyorlar. Bu da bulaş hızını artırıyor.

Biz eve gidip kontrol ettiğimizde pozitif olan kişi evde yoksa, onu müşahede altına alıyoruz. Onu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na getiriyoruz. Yurtta o süreci geçirdikten sonra hastamızı evine götürüp teslim ediyoruz. Bunu biz geçen haftadan beri uygulamaya başladık. Aksaray'ın böyle bir konuya öncelik etmesi bizim için anlamlı. Sadece devletin birimlerinin hassas olmasıyla covid sürecinden kurtulmamız mümkün değil. Herkese çok ciddi görevler düşüyor. Biz ortaklık şuuru oluşturduğumuz zaman Türk milletinin aşamayacağı engel yoktur. ''