BIST 1.100
DOLAR 7,44
EURO 8,86
ALTIN 468,11
HABER /  GÜNCEL
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs nedeniyle karantinaya uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirileceğini belirtti.

Abone ol

Aksaray'da koronavirüs tedbiri kapsamında alınan tedbirlere uyan 19 iş yerine 'Covid-19 Güvenli Alan' sertifikası verildi. Sertifika törenine katılan Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle karantinaya uymayanların yurtlara yerleştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

''İçişleri Bakanlığımız bize bir genelge gönderdi. Bu genelge üzerinden kurumları denetliyoruz. Bu denetleme sonucunda 3 kez bütün kurallara tam anlamıyla riayet eden kuruluşlara 'Covid-19 Güvenli Alan' sertifikası veriyoruz. Bugün bunun sonucunda 19 işletmemize bunu verdik. Bunun sonucunu ilk kez Aksaray'da biz yapmış olduk. Geçen hafta Aksaray ilk kez bir uygulamaya ev sahipliği yaptık. Pozitif hastalar sürelerini tamamlamadan evden çıkıyorlar. Bu da bulaş hızını artırıyor.

Biz eve gidip kontrol ettiğimizde pozitif olan kişi evde yoksa, onu müşahede altına alıyoruz. Onu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na getiriyoruz. Yurtta o süreci geçirdikten sonra hastamızı evine götürüp teslim ediyoruz. Bunu biz geçen haftadan beri uygulamaya başladık. Aksaray'ın böyle bir konuya öncelik etmesi bizim için anlamlı. Sadece devletin birimlerinin hassas olmasıyla covid sürecinden kurtulmamız mümkün değil. Herkese çok ciddi görevler düşüyor. Biz ortaklık şuuru oluşturduğumuz zaman Türk milletinin aşamayacağı engel yoktur. ''

SON DAKİKA HABERLERİ
Genç kız otel odasında bir adam yatağında otururken uyandı korku dolu anları anlattı
100 kadar kaymakam FETÖ'den açığa alındı iddiası! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un küstah sözlerine sert yanıt
Son dakika Bülent Arınç koronavirüse yakalandı bizzat kendisi duyurdu
Grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilir? Uzman isim ikisini ayırt etmenin yolunu açıkladı
Macron'dan Avrupa'ya çağrı: Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Seri'den kötü haber! İtalyan ekibi radarına aldı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül'de Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilmeye başlanacak
Atiye'deki Ozan kimdir Metin Akdülger yaşı kaç kimdir?
11 kişide koronavirüs tespit edildi! Balıkesir'de mahalle karantinaya alındı
Faik Öztrak kimdir aslen nereli Faik Öztrak son durumu nasıl?
Yorumlar