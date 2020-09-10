Galatasaray'a Seri'den kötü haber! İtalyan ekibi radarına aldı

Galatasaray'ın, yeniden kiralanması sürecinde Fulham ile pürüz yaşadığı Jean Michael Seri, Inter radarına düştü. İtalyan ekibi Tanguy Ndombele ve Moussa Sissoko'yu transfer edemezse B planı olarak Seri'ye yönelecek.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girse de oyuncu yeniden kiralanamamıştı. Fulham'a dönen Fildişi Sahilli yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; orta sahasına takviye arayışında olan Inter'in hedef olarak Tanguy Ndombele ve Moussa Sissoko'yu belirlediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu iki ismi alamaması durumunda B planı olarak Jean Michael Seri'yi belirledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performansın, İtalyan kulübünün yöneticilerini memnun ettiği belirtildi.