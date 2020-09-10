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Kocaeli'de yakalanan cezaevi firarisi polislere bu cümleyi kurdu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Serdar E. (40), polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanırken cezaevine götürüldüğü sırada, polislere 'Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ağabey' dedi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan Serdar E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 'Uyuşturucu ticareti'nden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Serdar E.'nin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evde olduğunu belirleyen polis, öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

Evde yakalanarak gözaltına alınan Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Allah razı olsun..."

Cezaevine gönderilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar E., çıkışta kendisini araca bindiren polislere, "Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ağabey" dedi.

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