Candaş Tolga aktardı: Cavit Çağlar'dan bomba açıklamalar Yakınsam Erdoğan'a yakınım ben

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cavit Çağlar ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun alıp kendi medyasını kuracağı söylenilen Olay TV'si hakkında konuştu. Çağlar, iddialara ilişkin 'kanalın muhalif olacağını nerden biliyorlarmış? Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim. Gelen arkadaşlar kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak haberciliklerini ekrana taşıtacak' dedi.

Abone ol

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cavit Çağlar'a ait Olay TV'yi yakın bir işadamına satın aldırdığı ve kendi medyasını kurmaya başladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Cavit Çağlar ile bir görüşme yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, Çağlar'ın açıklamalarını aktardı.

Az önce Cavit Çaglar'la Olay Tv hakkında konuştum, "Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için önce benim değil dedim. Ticaret gazetesine bak %100 benim, Ekrem İmamoğlu ile filan ne alakası var?+++" — Candaş Tolga Işık (@ctisik) September 10, 2020

Olay TV için neler iddia edilmişti?

Cavit Çağlar'a ait olan Olay TV'nin, Trabzon'lu İş İnsanı Hüseyin Kalkan'a satıldığı ve Kalkan'ın İmamoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu öne sürülmüştü. Cavit Çağlar da çıkıp "Evet kanalı sattım" demiş ancak kime sattığını açıklamamıştı. Kanalın danışmanlığını İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu'nun yapacağı ve başında da Süleyman Sarılar'ın bulunacağı iddia edilmişti.

Ana Haber'i Nevşin Mengü sunacak

Merkezini İstanbul'a taşıyan ve ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ'ı kadrosuna kattı. Nevşin Mengü'nün sunacağı belirtiliyor.