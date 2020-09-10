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Eskişehirspor’da Metehan Altunbaş Avrupa ekibine transfer oldu

Eskişehirspor’un 17 yaşındaki yıldız adayı Metehan Altunbaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile anlaşmaya vardı.

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Çağlar Söyüncü ve Altay’ın yetenekli stoperi Cenk Özkaçar’ın ardından milli gururumuz olan Altunbaş transferini, Eskişehirspor Twitter’dan paylaştığı veda videosu ile duyurdu.

Paylaşımda; “Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek… Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

300 bin Euro karşılığında transfer artı...

2003 doğumlu yıldız adayının 300 bin Euro karşılığında transfer edildiği belirtildi. Eskişehir kulübü bonuslarla birlikte oyuncunun bir sonraki satışından da %15 pay alacak.

Santrafor bölgesinde oynayan Metehan bu sezon Eskişehir formasıyla 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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