TRT'nin ses getirecek yeni dizisi Gönül Dağı'nın kadrosu açıklandı! Bakın kimler var

Dizinin konusu bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.