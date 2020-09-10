Olay TV Nevşin Mengü'den sonra güzel sunucu Duygu Demirdağ'a da imzayı attırdı!
'İmamoğlu Medyası'nın temel taşı olacağı iddia edilen Olay TV, hızlı bir şekilde İstanbul merkezli ve haber ağırlıklı bir yayına hazırlanıyor. Nevşin Mengü Ana Haber için imzayı attı... Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar 'Nerede kalmıştık" diye sordu...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi medyasını kurduğu iddialarının merkezindeki Olay TV, hızlı bir şekilde İstanbul'dan yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Olay TV yayın yönetmeni koltuğuna oturan Süleyman Sarılar, bir yendan teknik kurulumla ilgilenirken, bir yandan da kadro kuruyor. İlk imzayı atan isim Nevşin Mengü'ye attıran Süleyman Sarılar, şimdi de ünlü sunucu Duygu Demirdağ ile sözleşme imzaladı...
İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu da var
Cavit Çağlar'ın önce "sattım" sonra da "Satmadım yatırımı ben yapıyorum" diyerek kafaları karıştırdığı Olay TV'nin danışmanlığını Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu yapıyor.
Nevşin Mengü de imza atmıştı
Süleyman Sarılar "Nerede kalmıştık" notuyla spiker Nevşin Mengü'nün Olay TV ile sözleşme imzaladığı anın fotoğrafını paylaşmıştı..
Güzel sunucu Duygu Demirdağ da Olay TV'de
CNN Türk’ün ünlü ekran yüzlerinden Duygu Demirdağ da sosyal medya hesabından Olay TV ile anlaştığını duyurdu. İmzayı atan ve bir fotoğraf paylaşan Demirdağ, " ’Her dem, yeni doğarız!’ Yeniden merhaba...” ifadelerini kullandı.