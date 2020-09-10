Olay TV Nevşin Mengü'den sonra güzel sunucu Duygu Demirdağ'a da imzayı attırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi medyasını kurduğu iddialarının merkezindeki Olay TV, hızlı bir şekilde İstanbul'dan yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Olay TV yayın yönetmeni koltuğuna oturan Süleyman Sarılar, bir yendan teknik kurulumla ilgilenirken, bir yandan da kadro kuruyor. İlk imzayı atan isim Nevşin Mengü'ye attıran Süleyman Sarılar, şimdi de ünlü sunucu Duygu Demirdağ ile sözleşme imzaladı...