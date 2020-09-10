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Denizlispor'a 17'lik orta saha: Muhammet Eren Kıryolcu

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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2003 yılında Bursa’da doğan ve 2019 yılında Fethiye İdman Yurdu’ndan Denizlispor’un altyapısına transfer olan Kıryolcu, geçtiğimiz sezon U17 takımında forma giydi.

Sezon öncesi hazırlık kampında A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kıryolcu, Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

"Yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum"

İmza töreninde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, “Muhammed Eren’in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil siyahlı formamız altında başarılar diliyorum” dedi.

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