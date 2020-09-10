Buse İskenderoğlu iç çamaşırsız kıyafetiyle olay oldu! Görenlerin nefesini kesti
23 yaşındaki sunucu Buse İskenderoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel sunucu iç çamaşırsız kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü sunucu Buse İskenderoğlu geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın kiraladığı yalıda doğum günü partisine katılmıştı. Parti sonrası bazı katılımcılarda koronavirüs testi pozitif çıkması ünlü sunucuyu telaşlandırmıştı.
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Koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek isteyen Buse İskenderoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yaptırmıştı.
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Partiye katılan sunucu Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.
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İç çamaşırsız kıyafetiyle görüntülenen güzel sunucu testinin sonucu da açıkladı.
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