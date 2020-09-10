İstanbul'daki PKK soruşturmasında iki tutuklama

İstanbul'da 7 Eylül'de PKK adına gösteri yaptığı belirlenen iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

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İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına ses bombalı ve havai fişekli eylem eylem gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’de 3 kişi tarafından PKK adına ses bombası atılması ve havai fişekli eylem düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler; şüphelilerden 2’sini çalılık alan içerisinde 3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin, maske, şapka ve eldivenler ile yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Firari diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.