Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı İstanbul’da yakalandı
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Abone ol
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan M.O.’nun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve Yunanistan’a kaçacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında; Esenler’de örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.