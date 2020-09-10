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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı İstanbul’da yakalandı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan M.O.’nun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve Yunanistan’a kaçacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında; Esenler’de örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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