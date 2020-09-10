Türkiye Futbol Federasyonu 4 talimatta değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 'Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat', 'Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı', 'Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı' ile 'Sportif Ekipman Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 04.09.2020 tarih ve 48 Sayılı toplantısında 'Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta; TFF Yönetim Kurulunun 08.09.2020 tarih ve 49 Sayılı toplantısında 'Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı', 'Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı' ile 'Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapıldı" ifadelerine yer verildi.