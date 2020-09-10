FETÖ'nün mahrem imamına Trabzon'da baskın
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan örgütün mahrem imamı Trabzon'da yürütülen operasyonla yakalandı.Abone ol
Hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Trabzon'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY üyesi ByLock kullanıcısı, mahrem imam N.Ç'nin bir ilçedeki evde sakladığını belirledi.
N.Ç, eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.