Borsa İstanbul spor hisselerini tedbir kapsamına aldı

Borsa İstanbul, volatil seyreden halka açık spor kulüplerinin hisselerine 1 ay süreyle tedbir getirme kararı aldı.

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Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamaya göre; Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol, Trabzonspor Sportif, Galatasaray Sportif ve Beşiktaş Futbol Yatırımları paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında yarından itibaren 1 ay süreyle mevcut 'açığa satış yasağına' ilave olarak 'kredili işlem yasağı' ve 'brüt takas' önleyici tedbirleri uygulanacak.

Söz konusu hisselerde tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 9 Ekim 2020 olacak.