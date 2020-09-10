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Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Macron geri adım attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı. Macron yeni açıklamasında, "Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözleri ile tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saatler sonra çark etti. Macron yeni açıklamasında "Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" dedi.

Macron ne demişti?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğle saatlerinde yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmıştı.

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