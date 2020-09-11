Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde Yunanistan açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.